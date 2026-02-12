Non c’è pace per il Louvre | nove arresti e 10 milioni di danni per la maxi-frode sui biglietti

Quattro uomini e cinque donne sono finiti in manette due giorni fa, coinvolti in una maxi-truffa sui biglietti del Louvre e di Versailles. La polizia ha sequestrato beni per circa 10 milioni di euro e continua le indagini per capire l’intera rete dietro questa frode. Le autorità sono al lavoro per fermare altri possibili coinvolti e cercare di risalire ai canali di distribuzione dei biglietti falsi.

Sono nove le persone fermate due giorni fa con l’ accusa di truffa ai danni del museo del Louvre e della reggia di Versailles. Lo ha reso noto la procura di Parigi, parlando di un danno «di oltre 10 milioni di euro» per entrambi i siti. La rete delle persone coinvolte lucrava sui biglietti e sulle visite guidate. Fra i sospetti fermati martedì ci sono fra anche due dipendenti del Louvre, alcune guide turistiche e una persona sospettata di essere il capo dell’organizzazione. L’inchiesta e il sistema dei biglietti riutilizzati per i clienti cinesi. Secondo quanto riportato su Le Parisien sono stati sequestrati oltre 957.🔗 Leggi su Open.online

Non c'è pace per il #Louvre. Dopo il clamoroso furto i gioielli napoleonici, la polizia ha smantellato una rete di frodi "su larga scala" sui biglietti del museo in un'operazione che ha anche portato all'arresto di alcune persone, tra cui due dipendenti. Lo ha annun - facebook.com facebook