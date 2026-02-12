Non c’è pace per il Louvre | nove arresti e 10 milioni di danni per la maxi-frode sui biglietti

12 feb 2026

Quattro uomini e cinque donne sono finiti in manette due giorni fa, coinvolti in una maxi-truffa sui biglietti del Louvre e di Versailles. La polizia ha sequestrato beni per circa 10 milioni di euro e continua le indagini per capire l’intera rete dietro questa frode. Le autorità sono al lavoro per fermare altri possibili coinvolti e cercare di risalire ai canali di distribuzione dei biglietti falsi.

Sono nove le persone fermate due giorni fa con l’ accusa di truffa ai danni del museo del Louvre e della reggia di Versailles. Lo ha reso noto la procura di Parigi, parlando di un danno «di oltre 10 milioni di euro» per entrambi i siti. La rete delle persone coinvolte lucrava sui biglietti e sulle visite guidate. Fra i sospetti fermati martedì ci sono fra anche due dipendenti del Louvre, alcune guide turistiche e una persona sospettata di essere il capo dell’organizzazione. L’inchiesta e il sistema dei biglietti riutilizzati per i clienti cinesi. Secondo quanto riportato su Le Parisien sono stati sequestrati oltre 957.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

