Frode da 30 milioni di euro maxi truffa all' Opera di Santa Maria del Fiore | 9 arresti

Una vasta operazione antimafia ha portato all’arresto di nove persone e alla scoperta di una frode da 30 milioni di euro legata all’Opera di Santa Maria del Fiore. Dalle prime ore del mattino di oggi, decine di agenti della Polizia di Stato hanno condotto raid in diverse regioni italiane, smascherando una maxi truffa di portata nazionale.

Dalle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 11 dicembre, in mezza Italia è scattata un’operazione coordinata dalla Procura di Brescia che ha messo in movimento decine di agenti della Polizia di Stato. L’inchiesta, che coinvolge ben sette province – Brescia, Milano, Bergamo, Lodi, Prato, Rieti e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Frode fiscale e truffa ai danni dell’Unione Europea: i Finanzieri di Cosenza arrestano due imprenditori e sequestrano beni per oltre 2,5 milioni. Le indagini partite da un controllo a campione - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Riciclaggio e corruzione al casinò di Saint Vincent | 150 finanzieri sequestrano 5 milioni di euro indagati dieci torinesi

Leggi anche: Oltre 2 milioni di persone vaccinate Bertolaso | I principali contagi riguardano i bambini

Frode da 30 milioni: fermati i fratelli Bertoli, migliaia di euro lanciati da una finestra - Un blitz all’alba svela un maxi circuito di denaro sporco: false fatture, società fantasma e oltre 30 milioni riciclati in pochi mesi. Lo riporta bresciatoday.it

Maxi frode da 30 milioni di euro: 9 fermi e perquisizioni a tappeto - Svelato un presunto giro di riciclaggio da 30 milioni di euro in soli sei mesi: un indagato è irreperibile ... bresciatoday.it scrive