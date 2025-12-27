Sette milioni raccolti per Gaza finiti a Hamas | maxi-inchiesta antiterrorismo nove arresti in Italia

Almeno sette milioni di euro raccolti in Italia attraverso associazioni formalmente impegnate in attività umanitarie a favore della popolazione palestinese sarebbero stati in realtà dirottati verso Hamas, l'organizzazione terroristica responsabile dell'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. È questa la conclusione dell'indagine coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, condotta operativamente dalla Digos di Genova e dalla Guardia di Finanza, che nelle ultime ore ha portato all'arresto di nove persone, alcune delle quali ritenute appartenenti al comparto estero del movimento islamista.

Sette milioni di euro ad Hamas dalle Onlus italiane: 9 arresti, indagato anche il presidente dei Palestinesi in Italia. Il "welfare del terrore" - Una vasta operazione antiterrorismo, coordinata dalla DDA di Genova, ha portato all'arresto di nove persone accusate di aver inviato circa 7 milioni di euro all'organizzazione ... msn.com

Finanziamenti ad Hamas per sette milioni, 9 arresti. L’indagine partita da Genova - Roma – Nove persone sono state arrestate dalla polizia e dalla guardia di Finanza perché accusate di avere finanziato Hamas per 7 milioni di euro attraverso 3 associazioni; le ordinanze di custodia ... ilsecoloxix.it

