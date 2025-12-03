Un classico di Natale ' Lo Schiaccianoci' arriva al Teatro Nuovo con la coreografia di Luciano Cannito
Domenica 7 e lunedì 8 il Teatro Nuovo propone 'Lo Schiaccianoci', una grande produzione basata sulla versione originale di Petipa del celebre balletto di repertorio classico, nella nuova produzione del Roma City Ballet Company.
Natale a Bologna: concerti, grandi classici, mercatini, presepi e piste del ghiaccio - Da Lo Schiaccianoci al grande classico di Dickens, dai mercatini di Natale alle piste del ghiaccio che rendono felici grandi e bambini... Lo riporta bolognatoday.it
Al Teatro Smeraldo di Valeggio arriva “Lo Schiaccianoci” del Balletto di Verona - Domenica 21 dicembre il Teatro Smeraldo di Valeggio accoglierà uno degli spettacoli più amati della tradizione: Lo Schiaccianoci. Da veronaoggi.it
Un viaggio tra sogno e realtà: Lo Schiaccianoci della Fondazione Egri in scena a Torino - Il capolavoro natalizio per eccellenza, "Lo Schiaccianoci", rivive a Torino in una versione coreografica che ne esplora le sfumature più profonde e attuali. Da torinotoday.it
Federica Panicucci si prepara al Natale con un albero ispirato allo Schiaccianoci - L’attesa del 25 dicembre è per la conduttrice Mediaset il momento preferito dell’anno, una passione che emerge anche e soprattutto dal suo raffinato albero ... Segnala today.it
La magia del Natale con “Lo Schiaccianoci”: un classico delle festività sul palco del PalaRiviera dopodomani alle 21 - SAN BENEDETTO Le stelle del balletto russo espressione dell’eccellenza della scena moscovita: arriva a San Benedetto, giovedì e venerdì ore 21 al PalaRiviera, struttura che ha recentemente riaperto i ... Riporta corriereadriatico.it
Classici di Natale: "Lo Schiaccianoci" del Roma City Ballet Company - Lo Schiaccianoci è il titolo di balletto più rappresentato al mondo durante il periodo natalizio, un capolavoro intramontabile che continua a incantare generazioni di spettatori. Secondo bolognatoday.it