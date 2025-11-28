La nuova edizione su Sky e NOW si avvicina mentre la campionessa in carica Anna Zhang vive il suo tirocinio al Venissasostenibilità, tecnica e il passaggio di testimone verso la prossima Masterclass Solo 9 mesi fa Giorgio Locatelli gridava il suo nome, prima di essere sommersa dai coriandoli e dagli abbracci dei suoi compagni d’avventura. Oggi Anna Zhang è pronta a cedere lo scettro di nuovo Ma. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - MasterChef Italia, il ritorno di Anna Zhang nel cuore della cucina stellata di Chiara Pavan