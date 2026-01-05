Aldo Ritrovato titolare di Stadera dalla cucina stellata al bancone della sua gastronomia contemporanea | I miei piatti contro i tecnicismi

A Milano, Aldo Ritrovato, titolare di “Stadera”, propone una cucina contemporanea senza tecnicismi eccessivi. Dopo aver lavorato in ristoranti stellati, ha scelto di aprire una gastronomia nella zona Crocetta, dove si dedica alle preparazioni quotidiane. Prima dell’apertura, Ritrovato si dedica con attenzione alla sua proposta, offrendo piatti che valorizzano la semplicità e la qualità, mantenendo un approccio sobrio e autentico.

Milano – Non è ancora orario di apertura, ma Aldo Ritrovato è già nella sua gastronomia, Stadera, in zona Crocetta, a ultimare le preparazioni per il pranzo. Il locale è piccolo, diviso per il lungo da un bancone rivestito di mattonelle bordeaux. Le pareti sono bianche, ricoperte di marmo, come quelle delle vecchie macellerie. “Ho preso in mano il locale quasi cinque anni fa. Non ho cambiato praticamente nulla rispetto a come l’ho trovato, perché mi sembrava adatto alle mie esigenze”. Non ha fatto in tempo a finire la frase che è già sparito in cucina: è lì che esprime le sue abilità e l’amore per il cibo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

