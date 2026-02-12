Noi solo spettatori del campo largo monito dei Liberal democratici

Avellino si prepara alle prossime elezioni comunali, fissate per il 24 e 25 maggio 2026. Dopo il commissariamento, i cittadini sono chiamati di nuovo alle urne, ma il processo non sarà facile. La città si sta muovendo, tra polemiche e incontri, per decidere chi guiderà il Comune nei prossimi anni. La campagna elettorale si avvicina, e tutti aspettano di vedere quali forze politiche si presenteranno e come si organizzeranno. Intanto, il tempo stringe e le decisioni si fanno sempre più urgenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Avellino si prepara a tornare alle urne dopo il commissariamento: le elezioni comunali si terranno il 24 e 25 maggio 2026. In vista dell'appuntamento elettorale, Salvatore Pastore, segretario provinciale del Partito Liberal Democratico, offre una prima lettura dell'attuale scenario politico cittadino. Di seguito la nota: "Nonostante la scadenza elettorale sia ormai alle porte, i cittadini avellinesi hanno finora assistito soltanto a una confusa alternanza di nomi e schieramenti politici, spesso lontani dalle reali esigenze della città e della sua comunità. Stiamo seguendo le note vicende legate alla riorganizzazione int erna del Partito Democratico e agli accordi del cosiddetto "campo largo ", rassegnandoci al ruolo di spettatori di una ripartizione di candidature che riguarda la Campania e, in particolare, la nostra amata Irpinia».

