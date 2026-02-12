No i monopattini Lime per ora non si fermano per 30 giorni

Da oggi i monopattini Lime tornano in strada a Roma. Il dipartimento Mobilità ha revocato la sospensione di 30 giorni che vietava di usare i mezzi per un mese, a partire da oggi, giovedì 12 febbraio.

Il Comune di Roma ha sospeso l'efficacia del suo provvedimento che prevedeva lo stop all'utilizzo dei mezzi elettrici per 30 giorni No, da oggi i monopattini Lime non si fermano. Il dipartimento Mobilità di Roma ha disposto la sospensione del provvedimento che imponeva lo stop di 30 giorni ai mezzi a due ruote a partire da oggi, giovedì 12 febbraio. Contrariamente a quanto raccontato soprattutto sui social, i monopattini dell’azienda bianco verde continueranno a circolare liberamente lungo le strade di Roma. Tra l’altro, era stata indicata come data quella dell’11 febbraio che, invece, coincideva con l’udienza al Tar del Lazio per un ricorso promosso dalla stessa multinazionale.🔗 Leggi su Romatoday.it

Da mercoledì 11 febbraio 2026 Roma blocca temporaneamente monopattini e bike sharing Lime per un mese.

Roma decide di fermare temporaneamente monopattini e bike sharing nel centro della città per un mese.

