**Niscemi | terminato incontro Presidenti consigli regionali ' Ue preveda fondo calamità naturali' **

Questa mattina a Niscemi si è concluso l’incontro tra i presidenti dei consigli regionali. I rappresentanti hanno chiesto all’Unione Europea di prevedere un fondo dedicato alle calamità naturali. Durante l’incontro, hanno sottolineato l’importanza di lavorare insieme al parlamento nazionale per approvare norme più efficaci sulla prevenzione e la gestione degli eventi calamitosi.

Niscemi, 12 feb. (Adnkronos) - Una "cooperazione con il parlamento nazionale per definire provvedimenti normativi in materia di prevenzione e gestione degli eventi causati da calamità naturali". Non solo. "Attraverso i nostri quattro rappresentanti nel comitato delle Regioni di Bruxelles indurre le istituzioni europee a dare attuazione a un vero e proprio corpo di protezione civile europea e attivare la clausola sociale per prevedere adeguati fondi finanziari". Sono alcuni dei punti dell'ordine del giorno approvato oggi dai presidenti dei consigli regionali italiani, al termine della riunione straordinaria che si è tenuta a Niscemi (Caltanissetta), dopo la frana del 25 gennaio.

