Calamità naturali dalla Regione 45 milioni per gli interventi di ricostruzione nei Comuni

La Regione Siciliana ha destinato 45 milioni di euro per interventi di ricostruzione nei Comuni colpiti da calamità naturali. Questo intervento mira a sostenere le comunità interessate da eventi meteo estremi, favorendo un processo di ripresa e ricostruzione efficace e sostenibile. L'impegno regionale si inserisce nel quadro delle azioni volte a rafforzare la resilienza del territorio e a tutelare le popolazioni coinvolte.

La Regione Siciliana si conferma in prima linea nel fornire un sostegno concreto alle comunità colpite da eventi meteo estremi. Il dirigente generale del dipartimento di Protezione civile, Salvatore Cocina, ha infatti pubblicato un decreto a valere sul Pr Fesr Sicilia 2021–2027 per una dotazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

