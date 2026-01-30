Ciclone Harry e calamità naturali gli Ingegneri di Messina | Non serve il populismo ma ricostruire con responsabilità

Gli ingegneri di Messina chiedono di passare dalla polemica ai fatti concreti. Dopo il passaggio del ciclone Harry e le devastanti emergenze in Sicilia, invitano a ricostruire con responsabilità, senza lasciarsi accecare dal populismo. Non basta rispondere ai danni con interventi d’emergenza, serve un approccio più organico e sostenibile per affrontare le calamità naturali.

Nel documento, il Consiglio dell’Ordine critica l’uso di comunicati e dichiarazioni mediatiche come unico strumento di dibattito, che rischiano di generare incomprensioni e indebolire il ruolo istituzionale della categoria. “Fare populismo, soprattutto da parte di addetti ai lavori, non aiuta né la Professione né le comunità colpite”, affermano gli ingegneri. Il messaggio centrale è chiaro: mentre la natura colpisce con forza imprevedibile – dalle frane di Niscemi alle alluvioni di Giampilieri, fino alle eruzioni dell’Etna e ai terremoti periodici – il vero banco di prova non è prevenire l’inevitabile, ma gestire con competenza le conseguenze.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il ciclone Harry ha gravemente danneggiato l’agricoltura di Burgio, compromettendo gli agrumeti, principale risorsa economica del territorio.

A causa dell’emergenza causata dal ciclone Harry e dal maltempo che ha colpito la fascia ionica siciliana, si rende necessaria una dichiarazione di calamità naturale.

