Questa mattina il procuratore di Gela, Salvatore Vella, ha incontrato i consulenti tecnici incaricati di analizzare la frana che interessa Niscemi. La prossima settimana è previsto un sopralluogo sul sito, mentre si attendono i primi risultati delle verifiche tecniche.

Palermo, 5 feb. (Adnkronos) - Sono stati nominati oggi dal procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, i consulenti tecnici per la frana di Niscemi. Si tratta di docenti universitari che svolgono la loro attività di didattica e di ricerca al dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo: Chiara Cappadonia, professoressa di Geologia Applicata e Geologia Tecnica; Maurizio Gasparo Morticelli, professore di Geologia strutturale; Edoardo Rotigliano, professore di Geomorfologia. La riunione con i consulenti è appena terminata. Due consulenti erano collegati in videoconferenza dal Sud America e dall'Australia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Niscemi: prima riunione Procuratore con i consulenti, prossima settimana sopralluogo**

Approfondimenti su Niscemi Procuratore

Domani il Procuratore di Gela nominerà i consulenti tecnici nell’ambito dell’indagine per disastro colposo legata alla frana di Niscemi.

Giorgia Meloni ha visitato Niscemi per vedere con i propri occhi le zone colpite dal crollo della collina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Niscemi Procuratore

Argomenti discussi: Frana Niscemi: richiesta contributi assistenza da 371 famiglie. Le persone sfollate sono 1606 - Vigili del fuoco, effettuati 675 interventi; Frana a Niscemi, la Procura indaga per disastro colposo. Meloni al vertice in Comune: Agiremo in modo celere; Frana Niscemi, s’indaga per disastro colposo. Meloni sorvola zone: Dare risposte veloci; Niscemi, aperta inchiesta per disastro colposo. Meloni promette di agire velocemente.

**Niscemi: prima riunione Procuratore con i consulenti, prossima settimana sopralluogo**Palermo, 5 feb. (Adnkronos) - Sono stati nominati oggi dal procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, i consulenti tecnici per la frana di Niscemi. Si tratta di docenti universitari che svolgono la ... iltempo.it

Frana a Niscemi, la Procura indaga per disastro colposo. Meloni al vertice in Comune: Agiremo in modo celereLa frana a Niscemi continua a preoccupare: È dinamica, va monitorata perché è attiva, sottolinea il governatore siciliano Renato Schifani. E mentre nella cittadina in provincia di Caltanissetta arri ... ilfattoquotidiano.it

la Repubblica. . Ora che sappiamo molto se non tutto su Niscemi, l’incuria le inerzie il dissesto le responsabilità, i fondi del Pnrr, Musumeci prima durante e dopo, le prospettive immediate, quelle a medio termine, il Ponte, i soldi che verranno quanti saranno, s facebook

Frana di Niscemi, confronto satellitare prima e dopo: il video dei Vigili del Fuoco x.com