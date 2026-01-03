Federica Brignone, atleta della Nazionale di sci alpino, ha ripreso gli allenamenti sulla neve della Val di Fassa, affrontando il dolore dopo le sessioni. La campionessa valdostana, a nove mesi dall’infortunio, continua il percorso di riabilitazione con determinazione, mantenendo alta la soglia di resistenza. Questa fase rappresenta un passo importante nel suo ritorno alle competizioni, dimostrando forza e concentrazione nel superare le sfide fisiche.

Federica Brignone si è allenata insieme al gruppo della Nazionale sulle nevi della Val di Fassa: primo test in compagnia per la fuoriclasse valdostana, a nove mesi esatti dal bruttissimo infortunio che la sta costringendo a un duro percorso di riabilitazione. La detentrice della Coppa del Mondo si era già allenata individualmente sulle piste di casa nelle ultime settimane, ma oggi si è cimentata sul duro e le sensazioni sembrano essere positive, come ha dichiarato nella lunga intervista concessa alla Rai. Sua mamma Ninna Quario era presente in studio durante la messa in onda dell’ intervista su Rai 2, nella ricca trasmissione che ha fatto da contorno alla prima manche del gigante di Kranjska Gora (prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino), e si è soffermata sullo stato di forma della Campionessa del Mondo di gigante, che sta lavorando duramente per cercare di essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove tra l’altro avrà l’onore di essere portabandiera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ninna Quario rivela: “Federica Brignone ha dolore dopo gli allenamenti, ma la soglia è molto alta”

