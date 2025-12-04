Spider noir Nicolas Cage interpreta B Reilly nella serie Prime Video
l’atteso debutto della serie live-action su spider-noir. Il successo ottenuto dalla saga dello Spider-Verse ha portato alla ribalta il personaggio di Spider Noir e il suo universo narrativo, fino a ora relegato al mondo dei fumetti. Ora, questa figura iconica si prepara ad esordire in una produzione televisiva inedita, destinata a catturare l’attenzione del pubblico grazie ad un cast di prestigio e a una trama ancora riservata. La serie sarà disponibile su Prime Video e vedrà come protagonista Nicolas Cage, confermato nel ruolo principale di Spider-Noir. Sebbene i dettagli sulla trama, sui personaggi coinvolti e sul cast siano ancora sotto riserbo, l’attenzione si concentra sull’update mostrato recentemente in fase promozionale e sulla figura di un personaggio simbolo della mitologia spidermaniana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
