Spider Noir | Nicolas Cage sarà BReilly nella serie Prime Video

Il successo dello Spider-Verse ha catapultato il misterioso mondo e il personaggio di Spider Noir all’attenzione del grande pubblico. Ora, questa amata variante sta per approdare in TV con una serie live-action su Prime Video. Nonostante i dettagli su trama e cast siano ancora avvolti nel mistero, il punto focale è la star Nicolas Cage, confermato nel ruolo principale in Spider-Noir. Durante il recente evento CCXP, i fan hanno ricevuto un’anteprima inaspettata che ha rivelato l’identità del personaggio interpretato da Cage, sorprendendo molti. Il Poster del CCXP Svela il Mistero di “B. Reilly”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider Noir: Nicolas Cage sarà B.Reilly nella serie Prime Video