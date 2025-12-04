Spider Noir | Nicolas Cage sarà BReilly nella serie Prime Video
Il successo dello Spider-Verse ha catapultato il misterioso mondo e il personaggio di Spider Noir all’attenzione del grande pubblico. Ora, questa amata variante sta per approdare in TV con una serie live-action su Prime Video. Nonostante i dettagli su trama e cast siano ancora avvolti nel mistero, il punto focale è la star Nicolas Cage, confermato nel ruolo principale in Spider-Noir. Durante il recente evento CCXP, i fan hanno ricevuto un’anteprima inaspettata che ha rivelato l’identità del personaggio interpretato da Cage, sorprendendo molti. Il Poster del CCXP Svela il Mistero di “B. Reilly”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Altre letture consigliate
Abbiamo il primo poster ufficiale della serie Spider-Noir che arriverà presto su Prime Video. Il teaser trailer potrebbe essere presentato questo week end al ComicCon in Brasile. Ancora non abbiamo una data ufficiale, ma la serie arriverà nel 2026! Che ne pen - facebook.com Vai su Facebook
Black Friday da record: ecco la top 10 degli sconti più forti segnalati da Spider-Mac spider-mac.com/2025/11/29/top… Vai su X
Spider-Man Noir, potrebbero essere in arrivo grosse novità per la serie di Nicolas Cage - Scoprite gli ultimi rumor relativi a Spider- serial.everyeye.it scrive
Spider-Man Noir, lo spettacolare poster conferma: Nicolas Cage non sarà Peter Parker! - Man Noir ha appena confermato un famoso rumor sulla ... Scrive serial.everyeye.it
Spider-Noir: ecco Nicolas Cage nei panni del supereroe detective - Come altri colleghi prima di lui (Chris Evans che è passato dai Fantastici Quattro agli Avengers, o Ryan Reynolds, doppiamente Deadpool), anche Nicolas ... Da fantascienza.com
Nicolas Cage è Spider-Noir nelle prime immagini della serie live-action - Prime Video ha mostrato un'anteprima della serie in cui Nicolas Cage interpreterà dal vero il personaggio di Spider- Secondo comingsoon.it
Spider-Man Noir, Nicolas Cage ha discusso di una sua partecipazione alla serie live-action - Nicolas Cage potrebbe tornare a interpretare Spider- Secondo movieplayer.it
Spider-Noir, la serie con Nicolas Cage protagonista potrebbe avere due stili d'uscita differenti - Noir dovrebbe uscire quest'anno su Amazon e dovrebbe apportare una grande innovazione uscendo in due stili differenti, per portarci negli anni Trenta L'imminente interpretazione di ... Come scrive movieplayer.it