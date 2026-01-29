Nicki Minaj sul palco con Trump | Sono la sua fan numero uno

La cantante Nicki Minaj ha fatto parlare di sé durante un evento a cui ha partecipato insieme a Donald Trump. La rapper di Trinidad e Tobago ha dichiarato di essere la sua fan numero uno, confermando il suo sostegno ai Repubblicani. La sua presenza sul palco ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, lasciando intendere che continuerà a sostenere il politico anche in futuro.

Nicki Minaj si conferma sostenitrice dei Repubblicani e soprattutto fan numero uno di Donald Trump. La rapper di Trinidad e Tobago ieri era presente all’Andrew W. Mellon Auditorium di Washington, dove il presidente degli Stati Uniti ha partecipato a un evento dedicato ai ‘Trump accounts’ ovvero i nuovi conti correnti di risparmio (con una dotazione di mille dollari ciascuno) che saranno intestati a tutti i nuovi nati in America e gestiti fino al compimento del diciottesimo anno d’età. “ Nicki fa un sacco di soldi e investirà centinaia di migliaia di dollari nei Trump accounts”, ha detto il capo della Casa Bianca che ha invitato Minaj sul palco definendola una “incredibile supporter”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

