Nicki Minaj è diventata la fan numero uno di Trump

Nicki Minaj ha dichiarato di essere diventata la sua fan numero uno di Donald Trump. La rapper ha pubblicamente lodato l’ex presidente e affermato di aver ottenuto un visto molto costoso, senza però spiegare i dettagli. La sua amicizia con Trump fa discutere, anche perché in passato aveva preso posizioni diverse. Ora sembra che la cantante voglia rafforzare il suo rapporto con lui, alimentando le voci sulle sue scelte politiche.

La rapper più famosa del mondo non perde occasione di adularlo e ora si è inventata di aver ricevuto una costosissima tipologia di visto Mercoledì Nicki Minaj, la rapper più famosa al mondo, ha pubblicato sul suo account X la foto di una “Trump Gold Card”, dicendo che le era stata regalata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È una particolare tipologia di visto, introdotto dall’amministrazione statunitense alla fine dello scorso anno, che garantisce lo status di residente permanente a lavoratori stranieri qualificati: solo presentare la domanda costa 15mila dollari (non rimborsabili se la richiesta viene respinta) e successivamente per ottenere il visto bisogna pagare una tassa da un milione di dollari. 🔗 Leggi su Ilpost.it

La cantante Nicki Minaj ha fatto parlare di sé durante un evento a cui ha partecipato insieme a Donald Trump.

Nicki Minaj ha dichiarato di essere fan numero uno di Donald Trump, sorprendendo molti.

Nicki Minaj praises Trump at Turning Point event

Sky tg24. . Nicki Minaj è salita sul palco insieme a Donald Trump, ribadendo pubblicamente il suo sostegno al presidente. L’artista non ha usato mezzi termini: “Sono la sua fan numero uno e questo non cambierà”, ha dichiarato davanti al pubblico. Per Minaj, - facebook.com facebook

L'improvviso sostegno della rapper nei confronti del presidente americano ha fatto sollevare più di una perplessità, soprattutto dopo che Nicki Minaj è salita sul palco insieme a lui a Washington, il 28 dicembre, tenendolo per mano x.com