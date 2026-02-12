Nici da Turbigo alle nuove voci pop italiane | l’incontro a Radio Materia e il percorso di un talento in crescita

Nici, giovane cantante di Turbigo, ha appena concluso un'intervista a Radio Materia. La sua voce si fa strada nel panorama musicale italiano, partendo dalla banda giovanile e arrivando alle nuove frequenze pop. In pochi mesi, il talento di Nici ha attirato l’attenzione di ascoltatori e addetti ai lavori, senza smettere di crescere. Ora si prepara a portare avanti il suo percorso, tra concerti e nuove collaborazioni.

