Nici da Turbigo alle nuove voci pop italiane | l’incontro a Radio Materia e il percorso di un talento in crescita
Nici, giovane cantante di Turbigo, ha appena concluso un'intervista a Radio Materia. La sua voce si fa strada nel panorama musicale italiano, partendo dalla banda giovanile e arrivando alle nuove frequenze pop. In pochi mesi, il talento di Nici ha attirato l’attenzione di ascoltatori e addetti ai lavori, senza smettere di crescere. Ora si prepara a portare avanti il suo percorso, tra concerti e nuove collaborazioni.
Nici Conquista Radio Materia: Un Viaggio dalla Banda Giovanile alle Nuove Frequenze della Musica Italiana. Questa sera, giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 21:00, il cantautore emergente Nici sarà ospite della trasmissione “Fuori Frequenza” di Radio Materia. L’appuntamento, in diretta streaming su www.radiomateria.it, offrirà agli ascoltatori la possibilità di interagire con l’artista tramite WhatsApp al numero +39 353 4848857, esplorando il suo percorso musicale e le storie dietro le sue canzoni. Nici, originario di Turbigo, rappresenta una delle voci più interessanti del panorama pop italiano contemporaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Nici Conquista
