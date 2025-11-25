Ninfea | la voce pop-rock che conquista il pubblico tra energia talento e nuove collaborazioni
MILANO – Nicole Candela, in arte Ninfea, si avvicina al mondo della musica fin da giovanissima: a soli 12 anni intraprende le prime lezioni di canto, dando inizio a un percorso artistico che la porterà a sviluppare una forte identità vocale e una profonda passione per il palco. A 16 anni debutta nel panorama della musica live come front-woman di diverse band hard rock, genere che rappresenta le sue radici e la forma espressiva più autentica del suo spirito musicale. Nel 2019 Ninfea si afferma come cantautrice, iniziando a scrivere e autoprodurre i suoi primi brani originali. La svolta arriva nel 2022, quando dà ufficialmente il via alla sua carriera professionale pubblicando il suo primo singolo pop rock prodotto da Antonio Condello. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Giardini Delle Ninfe. . Sabato 8 Novembre – Cena Show ai Giardini delle Ninfe Sul palco Valentina Mirione (live show), Francesco Fariello (speaker & artist) e Rosario40 (DJ set): una serata di musica, voce e ritmo… mentre ceni comodo con gli amici. ? M Vai su Facebook
Ninfea: la voce pop-rock che conquista il pubblico tra energia, talento e nuove collaborazioni - Nicole Candela, in arte Ninfea, si avvicina al mondo della musica fin da giovanissima: a soli 12 anni intraprende le prime lezioni di canto, ... lopinionista.it scrive
Ninfea: è in radio “Ti porto via”, il nuovo singolo della cantautrice lombarda. Un brano pop rock che parla di fiducia, sostegno e speranza reciproca. - Per chi crede che si possa camminare insieme, anche nei momenti più difficili. Come scrive puglialive.net