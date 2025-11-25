MILANO – Nicole Candela, in arte Ninfea, si avvicina al mondo della musica fin da giovanissima: a soli 12 anni intraprende le prime lezioni di canto, dando inizio a un percorso artistico che la porterà a sviluppare una forte identità vocale e una profonda passione per il palco. A 16 anni debutta nel panorama della musica live come front-woman di diverse band hard rock, genere che rappresenta le sue radici e la forma espressiva più autentica del suo spirito musicale. Nel 2019 Ninfea si afferma come cantautrice, iniziando a scrivere e autoprodurre i suoi primi brani originali. La svolta arriva nel 2022, quando dà ufficialmente il via alla sua carriera professionale pubblicando il suo primo singolo pop rock prodotto da Antonio Condello. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ninfea: la voce pop-rock che conquista il pubblico tra energia, talento e nuove collaborazioni