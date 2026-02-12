Donald Trump ha fatto rimuovere la bandiera arcobaleno dallo Stonewall National Monument di New York. La decisione ha scatenato le proteste di attivisti e sostenitori dei diritti LGBT, che vedono nel gesto un attacco simbolico. Trump, noto per le sue posizioni contrarie a quella che definisce la “deriva woke”, continua a suscitare reazioni forti con mosse che dividono l’opinione pubblica.

Donald Trump continua a far girare la testa ad lgbt e fan del politicamente corretto. Il presidente americano, da sempre contrario alla deriva woke, ha fatto togliere la bandiera arcobaleno che sventolava sullo dallo Stonewall national monument di New York, a National Park, che è diventato il simbolo dell’orgoglio gay negli Usa. Lì si trova anche il bar da cui è partita la rivolta dei “militanti woke” nel 1969, dopo un controllo delle forze dell’ordine. Per fare tutto ciò, la Casa Bianca si è appellata a una normativa firmata a gennaio da Jessica Parks, direttrice dei servizi del parco, che prevede di issare esclusivamente le bandiere americane, militari o delle nazioni tribali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - New York, Trump fa impazzire Mamdani e “compagni”: via la bandiera arcobaleno dal monumento gay

