Gazzetta dello Sport | Tra Napoli e Milan chi cade si fa male

L’attesa è finita: la Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan promette scintille e sfide intense. Un match che va oltre il semplice passaggio del turno, diventando una vera battaglia tra due delle squadre più competitive del calcio italiano. La posta in gioco è alta, e chi cade potrebbe farsi male, in una partita che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Tra Napoli e Milan chi cade si fa male” "> RIAD – La Supercoppa Italiana entra nel vivo e lo fa con una sfida che va oltre il semplice passaggio del turno. Napoli e Milan si affrontano nella prima semifinale a Riyadh con addosso pressioni, ambizioni e interrogativi che attraversano l’intera stagione. Come racconta Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, non è soltanto calcio d’inizio di un torneo: è un esame di maturità per due squadre che hanno molto da difendere e molto da dimostrare. Il Napoli arriva in Arabia dopo due sconfitte consecutive, in Champions contro il Benfica e in campionato contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Napoli, Modric e De Bruyne nemici geniali” Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport Milan-Napoli, torna Allegri contro Conte Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pronostico Napoli-Milan quote semifinale Supercoppa 2025; Napoli-Milan: Sky, Dazn, Mediaset o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Al via la Supercoppa italiana: Napoli-Milan, pronostico in equilibrio; Leao parte per l’Arabia ma è a forte rischio per Napoli-Milan. Gazzetta dello Sport: “Tra Napoli e Milan chi cade si fa male” - RIAD – La Supercoppa Italiana entra nel vivo e lo fa con una sfida che va oltre il semplice passaggio del turno. napolipiu.com

Supercoppa, oggi in campo Napoli e Milan. La Gazzetta dello Sport: "Un pieno di Super" - "Un pieno di Super" è il titolo di apertura scelto oggi dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport per presentare la Supercoppa Italiana. tuttomercatoweb.com

Napoli-Milan: Sky, Dazn, Mediaset o NOW? Dove vederla in streaming e in tv - Fischio d'inizio alle ore 20 italiane al King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita. msn.com

Il MILAN e il NAPOLI hanno risolto il loro problema, l'INTER e la ROMA... La Tripletta

Scrivono di noi... Oggi, sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, continua a "fare notizia" il gol-fantasma subìto dalla nostra squadra durante la partita con l' Athletic Club Palermo. Il non gol è raccontato dalla "prima firma" della Gazzetta, il noto giornalis - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.