Alle Olimpiadi di Milano-Cortina la neve naturale sarà completamente rimossa. Gli organizzatori puntano sulla neve artificiale per creare condizioni più uguali tra gli atleti. La decisione arriva dopo l’esperienza di Pechino, dove i Giochi si sono svolti con neve 100% artificiale. La scelta vuole evitare che il clima o le variazioni naturali influenzino le gare. La neve artificiale garantirà piste più uniformi e più controllabili durante le competizioni.

Le Olimpiadi di Pechino sono stati i primi Giochi invernali a far scendere in pista gli atleti su neve al 100% artificiale. Le immagini delle strisce bianche disegnate dall’uomo e dai cannoni sparaneve suscitarono scandalo. Era una competizione già sotto pressione per le pesanti restrizioni sanitarie legate al Covid-19 e per le critiche rivolte al regime cinese. Quattro anni dopo, senza doversi preoccupare del coronavirus e della democrazia, lo scenario non cambia. Ai Giochi olimpici di Milano-Cortina la neve sarà artificiale. Ne scrive Le Parisien “La percentuale di neve prodotta per l’occasione è “di circa il 100%” sulla maggior parte dei siti distribuiti sulle Alpi italiane, come a Bormio per lo sci alpino maschile, a Tesero per lo sci di fondo o ad Antholz-Anterselva, dove si sfideranno i biatleti fa sapere il comitato organizzatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alle Olimpiadi la neve naturale sarà rimossa, solo neve artificiale a Milano-Cortina: garantisce più equità sulle piste

Giovanni Marchetti Acquaderni, classe 1998, non parteciperà ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

A un mese dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Bormio manca ancora la neve necessaria per le competizioni di sci, tra cui la discesa libera maschile.

