Nessuna prova di violenza | il Tar smonta l' ammonimento del Questore

Il Tar ha annullato l’ammonimento del Questore a un uomo accusato di violenza domestica. La decisione arriva dopo che il ricorso presentato dall’uomo è stato accolto, mentre il prefetto aveva invece respinto l’istanza. Nessuna prova di violenza è stata trovata, e il provvedimento è stato quindi considerato ingiustificato.

Viene ammonito dal Questore per presunta violenza domestica nei confronti della compagna, il prefetto rigetta il ricorso ma il Tar lo accoglie e annulla il provvedimento. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale è stata emessa nei giorni scorsi e cancella sia l'ammonimento del Questore di Trieste sia il rigetto del ricorso da parte del Prefetto, oltre a condannare il Ministero dell'Interno a pagare 1.500 euro di spese (su un importo molto superiore pagato dall'uomo per il ricorso). L'ammonimento si basava sulle accuse dell'ex compagna, che lo descriveva come "vessatorio", "aggressivo" e ostacolante nella gestione della figlia.

