Nei cinema dal 15 gennaio La Grazia il nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti Il video di Amicait

(askanews) – È taciturno, osserva, studia, prende tempo, riflette, si interroga il Presidente della Repubblica interpretato da Toni Servillo nel nuovo film di Paolo Sorrentino, La Grazia, nei cinema dal 15 gennaio. Quando il suo mandato sta per scadere deve prendere decisioni su due richieste di grazia e una legge sul fine vita. Accanto a lui c’è la figlia Dorotea, interpretata da Anna Ferzetti, giurista come il padre. GUARDA LE FOTO Nastri d’Argento 2020: Anna Ferzetti in Dior e tutte le altre celeb sul primo red carpet post emergenza. Il Presidente di Sorrentino è un politico di un’altra generazione, di alta dirittura morale, che coltiva l’arte del dubbio, pondera attentamente le sue scelte, dotato di grande rigore. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Nei cinema dal 15 gennaio "La Grazia", il nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti. Il video di Amica.it Leggi anche: La Grazia: il trailer ufficiale e il teaser poster del nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo Leggi anche: “La grazia”, il nuovo film di Sorrentino, in sala dal 15 gennaio 2026 Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Arriva in sala “La Grazia” di Sorrentino. Servillo: “Al nostro cinema serve una legge chiara”; Paolo Sorrentino al Conca Verde il 18 gennaio per il suo film «La grazia»; La Grazia, Paolo Sorrentino e Toni Servillo raccontano il film. VIDEO; La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino arriva al cinema. La grazia, ecco dove e quando potrete incontrare Paolo Sorrentino al cinema - Il regista di successo Paolo Sorrentino presenterà il suo nuovo film La grazia sabato 17 gennaio 2026 al Cinema Edera di Treviso. cinema.everyeye.it Il Cinema Kappadue ospita Paolo Sorrentino per la proiezione del film "La Grazia" - Il regista Paolo Sorrentino, con la direttrice della fotografia Daria D'Antonio, sarà al Cinema Kappadue sabato 17 gennaio alle ore 20 per salutare il pubblico e introdurre il suo undicesimo ... veronasera.it

La Grazia, ancora una volta Paolo Sorrentino e Toni Servillo creano il cinema - È la settima volta che Toni Servillo e Paolo Sorrentino lavorano insieme e di nuovo con loro il cinema trova una postura umana del tutto originale. ciakmagazine.it

La Grazia, Paolo Sorrentino e Toni Servillo

Lucky Red. . Il racconto di una famiglia che lascia senza fiato, e ci ricorda perché amiamo il Cinema. Sentimental Value, dal 22 gennaio in sala. Il nuovo emozionante capolavoro di Joachim Trier, dopo “La persona peggiore del mondo”. Con Renate Reinsve, - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.