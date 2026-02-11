dal 12 febbraio nelle sale cime tempestose con margot robbie e jacob elordi una rilettura in chiave passionale il video di amicait

(askanews) – Il 12 febbraio arriva nei cinema uno dei film più attesi dell’anno, Cime tempestose, diretto da Emerald Fennell, con protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. Si tratta di un adattamento radicale e visionario del romanzo di Emily Bronte, una rilettura audace e profondamente contemporanea. La passione proibita tra Cathy e Heathcliff si trasforma, infatti, da sentimento romantico a ossessione travolgente, in un’epica storia di desiderio, amore e follia. GUARDA LE FOTO Cime Tempestose: i costumi del film e i significati. Fennell, giovane regista piena di talento, premio Oscar per la sceneggiatura di Una donna promettente, nota anche come interprete di Camilla in The Crown, ha spiegato: «Per me il libro ha sempre mostrato cosa succede se reprimi ciò che è naturale, e che non dici, non confessi. 🔗 Leggi su Amica.it

Dal 12 febbraio nelle sale "Cime tempestose" con Margot Robbie e Jacob Elordi. Una rilettura in chiave passionale.

Questa sera a Londra si è svolta la prima mondiale di

Margot Robbie e Jacob Elordi sono stati visti entrambi con un anello da mignolo.

Arriva in sala il 12 febbraio uno dei film più attesi della stagione cinematografica e che segna il ritorno come attrice e produttrice di Margot Robbie dopo la maternità e il successo di “Barbie”. Emerald Fennell dirige “Cime tempestose” in cui troviamo anche Jac - facebook.com facebook

