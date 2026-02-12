Nel Messinese temporaneamente chiusa la SS185 per la caduta di un masso

La strada statale 185 nel Messinese è stata chiusa questa mattina dopo la caduta di un masso. La frana si è verificata a Novara di Sicilia, bloccando un percorso importante per la zona. Al momento, nessuno è rimasto ferito, ma la circolazione resta interdetta in entrambe le direzioni. Le autorità stanno lavorando per rimuovere i detriti e riaprire la strada il prima possibile.

Frana nel Messinese: Interruzione della SS185 e un Territorio Vulnerabile. La strada statale 185 “Di Sella Mandrazzi”, arteria cruciale per la provincia di Messina, è stata chiusa al traffico nella mattinata di oggi, 12 febbraio 2026, a causa del crollo di un masso sulla carreggiata in località Novara di Sicilia. L’evento ha immediatamente innescato un dispositivo di sicurezza e sollevato interrogativi sulla fragilità del territorio siciliano e sulla necessità di interventi strutturali per garantire la sicurezza delle infrastrutture. L’Emergenza e i Primi Interventi. L’allerta è scattata poco dopo le prime luci dell’alba, quando un masso si è staccato dal pendio e ha ostruito la SS185 all’altezza del chilometro 24,400.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

