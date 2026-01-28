Subito in azione dopo la caduta del masso

L’amministrazione comunale di Le Volte spiega cosa è successo lunedì dopo che un masso è caduto. Subito sono state avviate le verifiche e le misure di sicurezza per prevenire altri incidenti. La zona è stata messa in sicurezza e si stanno valutando eventuali interventi di rimozione. Nessuno si è fatto male, ma la paura è stata tanta. La comunità chiede risposte e rassicurazioni.

"In merito a quanto accaduto lunedì in località Le Volte, l’amministrazione comunale tiene a precisare la reale evoluzione dei fatti e le azioni già intraprese". Lo sostiene il sindaco di Tredozio, Giovanni Ravagli, che precisa: "È doveroso fare chiarezza per rispetto dei cittadini". I fatti: lunedì mattina un enorme masso di roccia di circa due tonnellate si è staccato dalla sovrastante collina, a cause delle abbondanti piogge dei giorni precedenti, e, ruzzolando fino al sottostante ostello comunale per alcune decine di metri, ha fermato la sua corsa contro una parete della struttura in pietra, sfondandola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Subito in azione dopo la caduta del masso" Approfondimenti su Le Volte Italia Tenerife, inglese 76enne scomparso dopo caduta da nave da crociera Marella Explorer 2 in navigazione, motovedette ed elicotteri in azione – VIDEO Dopo l'intervista di Zangrillo al Giornale centrodestra e Azione in pressing su Lo Russo: "Chiuda subito Askatasuna" Dopo l'intervista di Zangrillo al Giornale, il centrodestra e Azione intensificano la pressione su Lo Russo, chiedendo la chiusura di Askatasuna. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Belluno 2019 caso irrisolto risolto — arresto sconvolge la comunità Ultime notizie su Le Volte Italia Argomenti discussi: Subito in azione dopo la caduta del masso; Danni mareggiata a Furci Siculo, il sindaco: Investire subito; Espulso cittadino stranieri pluripregiudicato subito dopo l’uscita dal carcere; Crisi Ubisoft: crollo devastante in borsa dopo il reset, ha perso il 95,32% di valore in cinque anni. Subito in azione dopo la caduta del massoIl sindaco di Tredozio Ravagli replica alla deputata Vietina: Tecnici sul posto e area immediatamente interdetta al pubblico ... ilrestodelcarlino.it STAZZO (ACIREALE): SOLIDARIETÀ DOPO LA MAREGGIATA. Volontari in azione oggi a Stazzo per la pulizia delle case colpite. Un aiuto concreto per ripartire subito dopo i danni causati dal mare. #AcirealeSocial #stazzo #maltempo - facebook.com facebook Vigili del fuoco subito in azione a Catania TUTTI GLI AGGIORNAMENTI x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.