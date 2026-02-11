Rula Jebreal e Julian Schnabel citati negli Epstein Files | i documenti e il contesto delle menzioni

Quando Jeffrey Epstein uscì dal carcere nel luglio del 2009, non si limitò a tornare libero. L’obiettivo era sembrare normale, presentabile. A distanza di anni, i documenti emersi negli Epstein Files rivelano come alcune personalità, tra cui Rula Jebreal e Julian Schnabel, siano state nominate nei suoi archivi. La notizia ha riacceso il dibattito su chi lo frequentava e quale ruolo avessero in quei giorni.

Quando Jeffrey Epstein uscì dal carcere nel luglio del 2009, dopo aver scontato una condanna a 13 mesi per induzione alla prostituzione minorile, il suo problema non fu soltanto tornare libero: fu tornare presentabile. Nonostante fosse già identificato pubblicamente come sex offender, l'ex finanziere si mosse rapidamente per ricostruire una rete sociale e relazionale fatta di celebrità, figure del mondo economico e ambienti culturali di alto profilo. I documenti contenuti negli Epstein Files mostrano che Epstein avviò un vero e proprio percorso di "reinserimento" nell'alta società. Tra i nomi che tornano con insistenza nelle carte figurano anche quelli del pittore e regista Julian Schnabel e della giornalista e scrittrice Rula Jebreal, la cui presenza nei documenti viene registrata più volte.

