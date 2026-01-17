Crollo della gru tre rinvii a giudizio | Finalmente otterremo giustizia

Si apre un nuovo capitolo nel procedimento giudiziario riguardante il crollo della gru a Boara, avvenuto durante una notte di maltempo. Dopo tre rinvii a giudizio, si prosegue nel percorso volto a chiarire le responsabilità. La vicenda, ancora aperta, rappresenta un passo importante nel processo di giustizia per le persone coinvolte e le comunità interessate.

Nuovo capitolo della vicenda giudiziaria relativa al crollo della gru sopra alcune palazzine di Boara durante una notte di forte maltempo. Per quei fatti, risalenti al 17 agosto 2022, sono stati rinviati a giudizio Giuseppe Tassi, titolare della Tassi Group, impresa affidataria dei lavori del cantiere di uno dei condomini interessati, Tenno Cavallari, legale rappresentante della Edil Scott, azienda subappaltatrice e incaricata della conduzione della gru e un dipendente di quest’ultima ditta incaricato di manovrare il macchinario, Jamal Mgoune. L’accusa, formulata a vario titolo, è disastro colposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

