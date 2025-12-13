Lotta alla ‘ndrangheta l’allarme della Dda | Cinquantamila persone attenzionate nella banca dati di Catanzaro

La lotta alla ‘ndrangheta continua a essere una priorità per le autorità italiane. Secondo l’ultima relazione della Dda di Catanzaro, nel distretto sono sotto stretta sorveglianza circa cinquantamila persone, in considerazione di potenziali collegamenti con la criminalità organizzata. Un dato che evidenzia l’entità e la pervasività del fenomeno nella regione Calabria.

Cinquantamila persone sono attenzionate per possibili rapporti con la mafia solo nel distretto di Catanzaro, che comprende anche le province di Cosenza, Vibo Valentia e Crotone. E’ l’allarme lanciato dal direttore generale della DDA del capoluogo calabrese, Beniamino Fazio. I numeri. Nella banca dati della Direzione investigativa antimafia di Catanzar o, che ha competenza su quattro province della Calabria, sono contenuti i nominativi di 50mila persone “attenzionate” per presunti rapporti con la ‘ndrangheta. Il dato è emerso dalla conferenza stampa convocata dal direttore della Dia di Catanzaro, Beniamino Fazio, per presentare i contenuti del calendario 2026 della Direzione dedicato alle donne della legalità e dell’impegno antimafia. Secoloditalia.it

