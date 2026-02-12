Questa mattina a Bruxelles sono stati sorteggiati i gironi della Nations League. L’Italia ha ricevuto un abbinamento difficile e dovrà affrontare avversari tosti fin dall’inizio. Il calendario delle partite è stato pubblicato e i tifosi temono il peggio. La competizione, che ha preso il posto delle amichevoli internazionali, comincia a mettere sotto pressione gli azzurri.

Como, Ludi svela: «Nico Paz è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi. Su Vergara.» Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Ferguson Roma, arriva l’attacco al tecnico Gasperini! Ecco cosa sta succedendo, le ultimissime Lys Gomis dice tutto: «Perin? Negli anni è diventato un vero amico. Il padre, la dipendenza e le bravate.» Kelly sicuro: «Qui devi vivere e respirare questa maglia. Inter Juve? Si sente un’atmosfera diversa» De Zerbi torna subito in panchina dopo la separazione con il Marsiglia? Clamoroso scenario, le ultime Ferguson Roma, arriva l’attacco al tecnico Gasperini! Ecco cosa sta succedendo, le ultimissime Lys Gomis dice tutto: «Perin? Negli anni è diventato un vero amico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nations League, i sorteggi completi dei gironi: Italia, che sfortuna! Ecco il programma delle partite

Approfondimenti su Nations League Italia

La Nazionale italiana si appresta a un nuovo impegno internazionale.

Questa mattina sono stati annunciati i calendari ufficiali della Nations League 2026 di volley.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Nations League Italia

Argomenti discussi: Nations League, oggi il sorteggio: chi può pescare l’Italia, le fasce e come funziona; Tutto sul sorteggio di UEFA Nations League: regolamento, dove vederlo in tv e streaming, in che fascia è l'Italia, avversarie; Nations League, il 12 febbraio a Bruxelles il sorteggio: l’Italia di Gattuso in 2^ fascia; Italia, quando i sorteggi di Nations League? Azzurri in seconda fascia: i dettagli.

Sorteggi Nations League 2026-27: ecco le avversarie dell’ItaliaA Bruxelles si terranno i sorteggi della Nations League 2026-2027. Azzurri inseriti in seconda fascia: ecco le possibili avversarie. gonfialarete.com

Sorteggio Nations League, i gironi e le avversarie dell'Italia in diretta LIVEA Bruxelles si sorteggia la nuova Nations League, giunta alla sua quinta edizione. Si creano i vari gironi (14 totali) con suddivisione in quattro leghe: A, B, C e D. L'Italia parte dalla seconda ... sport.sky.it

Sorteggio non semplice per l’Italia in Nations League Inizierà il prossimo 26-27 settembre mentre le Finals si disputeranno fra il 9 e il 13 giugno 2027 #cronachedispogliatoio x.com

Nations League, l’Italia nel gruppo A1 con Francia, Belgio e Turchia Approfondisci qui https://www.rainews.it/articoli/2026/02/calcio-nations-league-2026-2027-sorteggi-italia-nazionale-lega-a-diretta-streaming-bf72690e-d0d7-4097-9b4f-b67d7108d6bf.ht - facebook.com facebook