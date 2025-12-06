Mondiali 2026 sorteggi dei gironi a Washington | Italia nel gruppo B se supera i playoff

La qualificazione dell’Italia ai Mondiali del 2026 non è ancora garantita, ma negli Stati Uniti, a Washington, è già tempo di sorteggi. La Fifa ha infatti definito la composizione dei gironi del nuovo torneo a 48 squadre, articolato in 12 gruppi da quattro nazionali. Nell’urna non sono mancati i nomi delle selezioni ancora impegnate nei . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Mondiali 2026, sorteggi dei gironi a Washington: Italia nel gruppo B se supera i playoff

