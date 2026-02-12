Nations League ecco il sorteggio per l’Italia | sarà nel girone A insieme a Francia Belgio e Turchia

L’Italia è stata inserita nel girone A della Nations League insieme a Francia, Belgio e Turchia. Un girone difficile per gli Azzurri, che avranno subito avversari di alto livello. La squadra di Roberto Mancini si prepara a affrontare questa sfida, anche se la semifinale dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord è ancora da giocare.

L’Italia conosce i propri avversari nel prossimo torneo: il sorteggio ha messo gli Azzurri nel girone con Francia, Belgio e Turchia.

