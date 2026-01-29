Nations League di Volley 2026 tutto il programma delle gare | l’Italia punta a nuovi successi

Questa mattina sono stati annunciati i calendari ufficiali della Nations League 2026 di volley. L’Italia si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ripetere i successi delle ultime edizioni, dopo aver conquistato l’oro con la squadra femminile e l’argento con quella maschile. La stagione si annuncia ricca di partite importanti, con gli azzurri pronti a dimostrare ancora una volta il loro valore.

Sono stati ufficializzati i calendari della Nations League di Volley 2026. L'Italia ha in bacheca un oro splendido per la squadra femminile e quella d'argento per il team maschile. Le Azzurre e gli Azzurri puntano a nuovi successi. Le competizioni prenderanno il via dal 3 giugno (per il torneo femminile) e dal 10, invece, per quello maschile. La prima settimana di gare del torneo femminile si giocherà dal 3 al 7 giugno a Quebec City (Canada), Brasilia (Brasile) e Nanchino (Cina). La prima settimana di gioco del torneo maschile, invece, si svolgerà dal 10 al 14 giugno a Ottawa (Canada), Brasilia (Brasile) e Linyi (Cina).

L’Italia si prepara alla Volleyball Nations League 2026, un torneo che potrebbe segnare una nuova fase di gestione e rinnovamento della squadra.

La Volleyball Nations League 2026 si avvicina e l’Italia femminile si prepara a una possibile rivoluzione nel roster.

