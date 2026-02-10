Nations League si riparte | ecco la data dei sorteggi dell’edizione 2026-2027
La Nazionale italiana si appresta a un nuovo impegno internazionale. Giovedì 12 febbraio a Bruxelles si svolgerà il sorteggio della fase a gironi della Nations League 2026-2027. La squadra di Roberto Mancini si prepara a scoprire i gruppi in cui giocherà, con l’obiettivo di fare bene in vista anche dei prossimi Mondiali.
Nations League. Con l’attenzione rivolta al, si spera, prossimo ingresso ai Mondiali, la Nazionale italiana si prepara a un altro importante appuntamento: il sorteggio della fase a gironi della Nations League 2026-2027, che si terrà giovedì 12 febbraio a Bruxelles. Alla cerimonia parteciperanno figure di spicco della FIGC, tra cui il presidente Gabriele Gravina, il segretario generale Marco Brunelli e Leonardo Bonucci, attualmente assistente in Nazionale del CT Gennaro Gattuso. L’evento rappresenta un momento chiave per definire il percorso degli Azzurri nella competizione continentale. La scorsa edizione della Nations League ha visto l’Italia raggiungere i quarti di finale, dimostrando un rendimento competitivo tra le migliori squadre europee.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
