Alle 18 si svolge il sorteggio per la Nations League. L’Italia finisce in seconda fascia, insieme a Olanda, Croazia e Danimarca. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzano direttamente ai quarti, mentre la terza deve affrontare uno spareggio. La partita di oggi deciderà i percorsi delle squadre e i possibili avversari nei prossimi turni.

Azzurri in seconda fascia con Olanda, Croazia e Danimarca. Prima e seconda passano ai quarti, terza allo spareggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alle 18 sorteggio Nations League, da evitare Spagna e Francia. Tutti i rischi fascia per fascia

