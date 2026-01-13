Dimensionamento scolastico Valditara rassicura | Non si chiudono scuole non si licenzia personale non si tagliano servizi; è un accorpamento giuridico

Il Ministro Valditara ha chiarito che il dimensionamento scolastico previsto dal PNRR non comporta chiusure di scuole o licenziamenti di personale. Si tratta di un semplice accorpamento giuridico, finalizzato a migliorare l’efficienza del sistema scolastico senza riduzioni di servizi o personale. Questa misura mira a ottimizzare le risorse, garantendo continuità e qualità dell’offerta educativa.

