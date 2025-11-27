Online FADventure la nuova piattaforma INDIRE per la formazione interattiva del personale scolastico
INDIRE ha lanciato FADventure, una piattaforma rivolta al personale scolastico con l’intento di rinnovare l’approccio alla formazione permanente. Il portale propone un ambiente digitale che integra elementi classici e modalità sperimentali, in un formato flessibile e accessibile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
