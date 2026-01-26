Padel la Coppa dei Club Umbria | risultati e classifiche della seconda di campionato della fase 2 del torneo

La Coppa dei Club Umbria di padel, organizzata da MSP Italia, prosegue con la seconda giornata di campionato della fase 2. Il torneo si sta sviluppando tra diverse league, con alcune squadre che iniziano a consolidare il proprio vantaggio in classifica. La Gold Cup Bartoccini, composta da sei gironi di cinque squadre ciascuno, rappresenta uno dei principali appuntamenti di questa fase del torneo. Ecco i risultati e le classifiche aggiornate.

Scese in campo le 85 squadre divise nelle nuove Golden, Silver e Bronze cup Bartoccini: ecco com'è andata nell'ultimo weekend Nel girone A, vince il Bandeja Padel Club piazzandosi in vetta alla classifica, per il girone B un pareggio e una gara rinviata con in cima alla classifica il Ventinella White. Nel girone C due vittorie: il Padel Arena Fastweb Bianca e il Pro Padel Orange che si piazza in vetta alla classifica. Nel girone D invece c'è un grande equilibrio tra le squadre con una sola vittoria dell'Inside Padel White che per ora condivide la vetta con altre due squadre, il Centro Padel Italia e il Thunder Love.

