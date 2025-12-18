Nasce l’Associazione Sara Campanella | una rete per l’educazione affettiva e il sostegno ai giovani

L’Associazione “Sara Campanella” nasce con l’obiettivo di promuovere l’educazione affettiva e offrire supporto ai giovani. Durante l’inaugurazione, la Professoressa Carla Castronovo dell’Istituto Basile-D’Aleo e un rappresentante di Donnattiva Monreale hanno siglato una collaborazione sul territorio. Un passo importante per rafforzare una rete dedicata alle nuove generazioni e alle loro esigenze.

Ha partecipato all'inaugurazione la Professoressa Carla Castronovo dell'Istituto Basile-D'Aleo e anche in rappresentanza dell'Associazione Donnattiva di Monreale, a suggellare una sinergia operativa sul territorio L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

