Nasce l’Associazione Sara Campanella | una rete per l’educazione affettiva e il sostegno ai giovani
L’Associazione “Sara Campanella” nasce con l’obiettivo di promuovere l’educazione affettiva e offrire supporto ai giovani. Durante l’inaugurazione, la Professoressa Carla Castronovo dell’Istituto Basile-D’Aleo e un rappresentante di Donnattiva Monreale hanno siglato una collaborazione sul territorio. Un passo importante per rafforzare una rete dedicata alle nuove generazioni e alle loro esigenze.
Ha partecipato all'inaugurazione la Professoressa Carla Castronovo dell'Istituto Basile-D'Aleo e anche in rappresentanza dell'Associazione Donnattiva di Monreale, a suggellare una sinergia operativa sul territorio L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Leggi anche: Nasce l’associazione “Sara Campanella Ets”: ai Cantieri Culturali della Zisa il primo evento pubblico
Leggi anche: Dal dolore alla speranza, nasce l'associazione dedicata a Sara Campanella
Nasce l’associazione Sara Campanella per trasformare il dolore in impegno - È l'impegno dell'associazione "Sara Campanella Ets", che ha fatto la sua prima uscita pubblica ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo. vita.it
Sara Campanella, nasce l’associazione. Il padre: “Aiutiamo chi ha paura” - Lo ha detto durante il primo evento pubblico, a Palermo, dell’associazione ‘Sara Campanella Ets’, Alex Campanella, padre della 22enne accoltellata e uccisa a Messina, nel marzo scorso, da un collega ... livesicilia.it
Nasce l’associazione “Sara Campanella”, evento oggi a Palermo - PALERMO – Oggi alle 17, nel cinema De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo, si terrà il primo evento pubblico dell’associazione “Sara Campanella ETS”, costituita con l’obiettivo di custodire ... livesicilia.it
CONTRO LA VIOLENZA | Nasce l’associazione ‘Sara Campanella’: “Aiutiamo chi ha paura di denunciare” https://gazzettadelsud.it/p=2144615 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.