Nasce il progetto ' Holding' | genitori protagonisti nel sostegno ai bambini con autismo

Domani a Casal di Principe viene presentato ufficialmente il progetto ‘Holding’. Si tratta di un nuovo modo di aiutare le famiglie e i bambini con autismo, con i genitori che diventano protagonisti nel sostegno. L’evento si terrà alle 11 al Centro di Casal di Principe, segnando una svolta concreta nell’assistenza e nell’inclusione.

Domani gli Stati generali del Terzo Settore presentano l’iniziativa finanziata dalla Regione Campania e promossa da Albanova Onlus Una svolta nell’assistenza ai bambini con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie. A Casal di Principe si apre una nuova fase per l’inclusione e il supporto alla disabilità con la presentazione ufficiale del Progetto Holding, in programma domani alle ore 11 presso il Centro di avviamento al lavoro per persone svantaggiate in via Giacosa, nell’ambito degli Stati generali del Terzo Settore. «Il cuore dell’intervento sono i progetti personalizzati familiari», spiega Paolo Oliva, presidente di Albanova.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Holding Progetto

Il teatro Alighieri di Ravenna ha ospitato il 26 settembre 2025 lo spettacolo di beneficenza “The Untouchables”, dedicato a sostenere i bambini con autismo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Holding Progetto

Argomenti discussi: Autismo, a Casal di Principe nasce Progetto Holding: sostegno concreto alle famiglie; Nasce BP Holding per il risanamento di Banca Progetto: Edoardo Lombella nominato Presidente; Puglia Sky prende forma, ecco il progetto per la compagnia aerea regionale; Nasce Puglia Sky, il nuovo vettore regionale per i collegamenti nazionali.

Nasce il progetto 'Holding': genitori protagonisti nel sostegno ai bambini con autismoDomani gli Stati generali del Terzo Settore presentano l’iniziativa finanziata dalla Regione Campania e promossa da Albanova Onlus ... casertanews.it

Autismo, a Casal di Principe nasce Progetto Holding: sostegno concreto alle famiglieCasal di Principe (Caserta) - Spesso si ci trova di fronte a sfide inaspettate per le quali non sempre si dispone di strumenti conoscitivi, di supporto e di ... pupia.tv

Da dove nasce il Progetto Isole Eolie Tutto è iniziato qui, su una spiaggia nera ai piedi del vulcano Stromboli, nelle Isole Eolie. Scalzo tra le pietre laviche, ascoltavo il canto dei gabbiani e le storie antiche dei miei nonni. Il vento e il sale mi hanno forgiato. È qu - facebook.com facebook

Nasce progetto vitivinicolo innovativo nel parco archeologico di Pompei - Notizie - Ansa.it ansa.it/sito/notizie/e… x.com