Nasce il progetto ' Holding' | genitori protagonisti nel sostegno ai bambini con autismo

Da casertanews.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani a Casal di Principe viene presentato ufficialmente il progetto ‘Holding’. Si tratta di un nuovo modo di aiutare le famiglie e i bambini con autismo, con i genitori che diventano protagonisti nel sostegno. L’evento si terrà alle 11 al Centro di Casal di Principe, segnando una svolta concreta nell’assistenza e nell’inclusione.

Domani gli Stati generali del Terzo Settore presentano l’iniziativa finanziata dalla Regione Campania e promossa da Albanova Onlus Una svolta nell’assistenza ai bambini con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie. A Casal di Principe si apre una nuova fase per l’inclusione e il supporto alla disabilità con la presentazione ufficiale del Progetto Holding, in programma domani alle ore 11 presso il Centro di avviamento al lavoro per persone svantaggiate in via Giacosa, nell’ambito degli Stati generali del Terzo Settore. «Il cuore dell’intervento sono i progetti personalizzati familiari», spiega Paolo Oliva, presidente di Albanova.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

