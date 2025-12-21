Beneficenza a teatro | lo spettacolo The Untouchables a sostegno dei bambini con autismo

Il teatro Alighieri di Ravenna ha ospitato il 26 settembre 2025 lo spettacolo di beneficenza “The Untouchables”, dedicato a sostenere i bambini con autismo. Una parte del cast ha consegnato al Centro educativo Anacleto di Porto Fuori un assegno simbolico di 5.944 euro, risultato di questa iniziativa. La donazione testimonia l'importanza di coinvolgere la comunità in cause sociali e di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di rilievo.

Una rappresentanza del cast dello spettacolo di beneficenza "The Untouchables", andato in scena il presso il teatro Alighieri di Ravenna il 26 Settembre 2025, ha consegnato al Centro educativo Anacleto di Porto Fuori un assegno simbolico di 5944 euro.

