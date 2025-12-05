Pianeta autismo Il progetto Bluemers per bambini e famiglie

L’autismo non è più un’emergenza, ma qualcosa con cui dobbiamo fare i conti". Lucia Fumagalli – fondatrice del Centro Bluemers di Agrate Brianza (MB), attivo dal 2024 nella riabilitazione e nella ricerca nel campo dell’autismo, e dell’omonima Fondazione, nata quest’anno – sa bene quel che dice. Anche perché i numeri le danno ragione: stando a una ricerca del Ministero della Salute e dell’Osservatorio Nazionale Autismo, si stima che 1 bambino su 77 (di età compresa tra 7 e 9 anni) sia affetto da un disturbo dello spettro autistico. "Per questo abbiamo pensato a una realtà come Bluemers – spiega Fumagalli – che si affianca al percorso scolastico per offrire alle famiglie non solo un percorso riabilitativo ma anche un servizio sociale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pianeta autismo. Il progetto Bluemers per bambini e famiglie

