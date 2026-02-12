Nasce ad Acerra il Comitato Società Civile per il No al Referendum Costituzionale

A Acerra si forma il Comitato “Società Civile per il No al Referendum Costituzionale”. Cittadini, associazioni e rappresentanti di sindacati e cultura si uniscono per opporsi alla riforma della magistratura. La mobilitazione si fa sentire con incontri e iniziative sul territorio, mentre i sostenitori del NO cercano di coinvolgere più persone possibile.

Cittadini, associazioni e rappresentanti del mondo sindacale e culturale si mobilitano per sostenere le ragioni del NO alla riforma della magistratura. Si è costituito ad Acerra il comitato “Società Civile per il NO al Referendum costituzionale “un’iniziativa promossa da cittadini, esponenti del mondo associativo, sindacale, culturale e politico che intende contribuire attivamente al dibattito pubblico in vista della consultazione referendaria. Il comitato nasce con l’obiettivo di sostenere le ragioni del NO al referendum sulla magistratura attraverso un percorso di informazione, confronto e partecipazione, ritenendo che le modifiche proposte incidano su principi fondamentali dell’assetto costituzionale che tende a indebolire indipendenza e autonomia della Magistratura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

A Carovigno è stato costituito il Comitato della società civile per il “no” al prossimo referendum costituzionale.

Nelle Marche è nato il Comitato “Società civile per il No” per opporsi alla riforma della magistratura.

Lettera che il presidente del Comitato Società Civile per il No, Giovanni Bachelet, ha scritto al direttore del quotidiano de La Stampa https://www.referendumgiustizia2026.it/documenti/il-referendum-e-quel-dibattito-ostaggio-degli-attacchi-us3g8yzy CGIL Con - facebook.com facebook

Giovanni Bachelet, Presidente del comitato “Società civile per il NO nel referendum costituzionale”: “Votare NO è importante per fermare una riforma costituzionale sbagliata nel metodo e nel merito. Nel metodo, perché non solo è un’iniziativa governativa, x.com