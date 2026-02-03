Referendum costituzionale nasce il Comitato Società civile per il No

Nelle Marche è nato il Comitato “Società civile per il No” per opporsi alla riforma della magistratura. Il gruppo si prepara a sostenere il no nel referendum che si terrà il 22 e 23 marzo. La loro decisione arriva dopo settimane di discussioni e mobilitazioni in tutta la regione.

ANCONA – Nelle Marche nasce il Comitato "Società civile per il No" al referendum costituzionale sulla riforma della magistratura, in programma il 22 e il 23 marzo.Ad aderire sono state tante realtà sociali, civiche e politiche del territorio: Cgil, Anpi, Legambiente, Libera, Movimenti per l'Acqua.

