Referendum costituzionale nasce il Comitato Società civile per il No

Da anconatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Marche è nato il Comitato “Società civile per il No” per opporsi alla riforma della magistratura. Il gruppo si prepara a sostenere il no nel referendum che si terrà il 22 e 23 marzo. La loro decisione arriva dopo settimane di discussioni e mobilitazioni in tutta la regione.

ANCONA – Nelle Marche nasce il Comitato “Società civile per il No” al referendum costituzionale sulla riforma della magistratura, in programma il 22 e il 23 marzo.Ad aderire sono state tante realtà sociali, civiche e politiche del territorio: Cgil, Anpi, Legambiente, Libera, Movimenti per l’Acqua.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

