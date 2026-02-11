Napoli trapianto cardiaco fallito | indagini su uso improprio di ghiaccio secco bimbo in coma attende un nuovo cuore

Napoli vive ore di tensione dopo il fallimento di un trapianto cardiaco all’ospedale Monaldi. Il bambino di due anni, che aveva bisogno di un nuovo cuore, ora si trova in coma e aspetta un altro intervento. Le indagini si concentrano sull’uso improprio del ghiaccio secco durante l’operazione, e le autorità sono già al lavoro per chiarire cosa sia successo realmente.

Napoli è al centro di una profonda crisi medica e giudiziaria. Un bambino di due anni, affetto da una grave cardiomiopatia, ha ricevuto un cuore risultato compromesso durante un trapianto eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre scorso. L’evento ha innescato tre inchieste, una a Napoli e due in Trentino-Alto Adige, per accertare le responsabilità relative a lesioni colpose gravissime. Il piccolo è attualmente in coma farmacologico e sostenuto da un sistema di circolazione extracorporea (Ecmo), in attesa di un nuovo organo compatibile. La vicenda, emersa con forza nelle ultime ore, ha rivelato un errore potenzialmente fatale: al posto del ghiaccio, per la conservazione dell’organo, sarebbe stato utilizzato ghiaccio secco.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina la speranza si è trasformata in delusione per una famiglia di Napoli.

Il cuore destinato a un bambino di due anni a Napoli non è stato trapiantato.

