Napoli-Roma per i giallorossi il Maradona è terra proibita

La prossima giornata di campionato porta la Roma di Gasperini a Napoli, dove i giallorossi affronteranno il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. È una partita che si preannuncia difficile per la squadra di Roma, che non ha mai vinto in casa dei partenopei. I tifosi sono già in fermento, aspettando di vedere se questa volta la Roma riuscirà a conquistare qualche punto in trasferta.

Nella prossima giornata di campionato la Roma di Gasperini affronterà il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Una sfida pesante per la classifica, vista la posizione delle due squadre, ma storicamente complessa per i giallorossi se si osservano i precedenti. Da quando l’impianto partenopeo porta il nome del Pibe de Oro – dal 2020 – la Roma di fatto non è mai riuscita a imporsi in casa del Napoli: l’ultimo successo capitolino risale infatti al marzo 2018. L’ultimo successo giallorosso a Napoli. L’ultima vittoria della Roma a Napoli risale al 3 marzo 2018 e arriva quando lo stadio si chiama ancora San Paolo, durante l’ultima stagione della Roma in Champions League, nella quale i giallorossi vengono eliminati soltanto in semifinale contro il Liverpool. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Napoli-Roma, per i giallorossi il Maradona è terra proibita Approfondimenti su Napoli Roma Roma-Napoli 0-1: giallorossi inesistenti, ma il fallo su Koné netto Allenamento Roma, Dybala c’è e ci sarà contro il Napoli! Giallorossi in ansia per Soulé La Roma si prepara per la sfida contro il Napoli con buone notizie. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Roma-Napoli 0-1, il gol di David Neres #asroma #napoli #roma #calcio Ultime notizie su Napoli Roma Argomenti discussi: Biglietti Napoli-Roma, prezzi e modalità di vendita; Biglietti Napoli-Roma: quando escono, prezzi, fasi di vendita, dove e come comprarli; Napoli-Roma al Maradona, biglietti in vendita da domani: tutte le fasi e i prezzi; Roma-Napoli: un'esperienza unica per chi verrà al Tre Fontane!. Napoli-Roma, Repice: «Io, radiocronista tifoso giallorosso, ma il gol di Koulibaly mi emozionò»La voce di Francesco Repice non ha bisogno di presentazioni. Chiunque accende la radio la riconosce dopo qualche parola. Calabrese di origine, romano di adozione, anche se il radiocronista ... ilmattino.it Come finiranno Inter-Juventus e Napoli-Roma? I pronostici di Cruciani e ZazzaroniLa Serie A ripartirà nel weekend con la 25esima giornata che promette spettacolo e potrebbe essere decisiva per la lotta scudetto. Si aprirà venerdì sera con il Milan che affronterà il Pisa in trasfer ... msn.com Sale l’attesa per Napoli-Roma, in programma domenica sera al Diego Armando Maradona Una sfida chiave della 25ª giornata: in caso di successo, i giallorossi aggancerebbero proprio gli azzurri al 3° posto a quota 49 punti. Arbitro: Andrea Colombo ( facebook #SerieA, le #designazioniarbitrali della 25a giornata. Inter-Juve a La Penna e Napoli-Roma a Colombo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.