La Roma esce sconfitta per 0-1 dalla sfida contro il Napoli. Una gara complicata e che fa scivolare i giallorossi dal primo al quarto posto in classifica. Nonostante ciò, la vetta della classifica, occupata momentaneamente da Milan e Napoli, si trova a una sola lunghezza di distanza, con gli uomini di Gasperini che hanno tutto il tempo per provare a riprendersela. Certo è che non sarà semplice e la dimostrazione arriva proprio dalla partita di ieri sera. Una Roma spenta, forse consumata dagli impegni europei, che non ha mai veramente messo in difficoltà il Napoli. Le prime occasioni pericolose sono arrivate dopo l'80' minuto di gioco con il tiro di Pellegrini da fuori area e il rigore in movimento di Tommaso Baldanzi.

© Sololaroma.it - Roma-Napoli 0-1: giallorossi inesistenti, ma il fallo su Koné netto