Roma-Midtjylland Gasperini ritrova Dybala e non solo | cosa ha detto l’allenamento della Joya
Il tecnico giallorosso ha avuto a disposizione anche oggi l’argentino insieme ad altri due acciaccati: recuperi importanti in vista di domani e del Napoli Gian Piero Gasperini recupera pezzi. Ed è la notizia migliore che potesse avere alla vigilia della sfida fondamentale per l’Europa League contro la capolista Midtjylland, ma anche in vista del big match di domenica sera all’Olimpico contro il Napoli di Antonio Conte. Erano tre gli acciaccati un po’ in dubbio per la gara con i danesi, ma tutti quanti hanno risposto presente all’allenamento di rifinitura. Paulo Dybala – calciomercato.it Dybala e Bailey, dopo il rientro totale in gruppo di ieri oggi hanno lavorato nuovamente con la squadra confermando la loro piena disponibilità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
