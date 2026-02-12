Napoli ritorno imminente di un infortunato | la data

Dopo mesi di assenza, Gilmour sta per tornare a giocare con il Napoli. Il centrocampista, fermo per problemi alla pubalgia, si sta allenando duramente e dovrebbe rientrare presto in squadra. I tifosi aspettano con ansia il suo ritorno, che potrebbe arrivare già nelle prossime partite.

Sono mesi, ormai, che Gilmour è assente dalla rosa del Napoli. Il centrocampista, colpito da una serie di problemi, legati alla pubalgia, finalmente sta per tornare al Maradona. La notizia ha rincuorato il mister Antonio Conte, che può iniziare a tirare un sospiro di sollievo. L’ultima prestazione del calciatore scozzese risale al primo novembre 2025, data del match contro il Como. L’operazione si è svolta a Londra un mese dopo. Da quel momento, la strada verso il recupero è stata percorsa step by step; fino a quando, qualche settimana fa, pian piano, Gilmour ha ripreso a correre con i compagni.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Si avvicina un possibile ritorno di Chris Jericho in WWE, con una data che potrebbe essere imminente.

Zambo Anguissa ancora assente per infortunio, questa volta contro la Juventus.

